На прошлой неделе грипп унес жизни восьми человек

На прошлой неделе было сообщено о смерти от гриппа восьми человек, свидетельствуют данные мониторинга гриппа Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

У всех умерших, кроме одного, были хронические заболевания.

В целом от гриппа в этом сезоне умер 31 человек. Средний возраст умерших - 67 лет.

В то же время заболеваемость гриппом начинает снижаться, на прошлой неделе она уменьшилась на 5,6% до 293 случаев на 100 тыс. населения.

Самая высокая интенсивность гриппа зарегистрирована в возрастной группе от 5 до 14 лет.

На прошлой неделе случаи гриппа зарегистрированы во всех участвующих в мониторинге городах. Самая высокая заболеваемость была в Даугавпилсе и Резекне.

На прошлой неделе с гриппом госпитализировано 260 больных, с пневмонией после гриппа - 109.