Видеорегистратор показывал 93 км/час, а полиция остановила водителя за 151 км/час

Большой резонанс вызвало видео, опубликованное автоводителем Айваром в соцсети Facebook 22 марта. Мужчина утверждает, что Дорожная полиция его остановила за скорость 151 км/час, хотя его видеорегистратор показывал только 93 км/час. Полиция говорит, что сейчас нет оснований сомневаться в принятом решении, но добавляет, что водитель имеет право оспорить его.

Айвар ехал по Лиепайскому шоссе на круиз-контроле со скоростью 100 км/час. Установленный в машине видеорегистратор показывал 93 км/час. Полиция его остановила за езду со скоростью 151 км/час. В результате у водителя забрали права, выписали денежный штраф.

Госполиция ответила на эту ситуация через Facebook.

Учитывая прозвучавшую информацию о фиксированном нарушении скоростного режима и, возможно, необоснованном штрафе, полиция напоминает: если автоводитель не согласен с решением, зафиксированным в протоколе об административном нарушении, у него есть право оспорить его в порядке, установленном законом.