Погода на выходные: Воздух прогреется до +8 градусов

В ближайшие три дня температура воздуха в Латвии повысится, прогнозируют синоптики.

Ночь на субботу будет холодной. Температура воздуха понизится до -3..-9 градусов, в Видземе и Латгале до -12.

Во второй половине дня солнце прогреет воздух до +2..+8 градусов. В воскресенье будет более облачно и ветрено, но температура может подняться еще на градус.

В понедельник погода останется теплой, но ожидаются осадки, в основном в виде дождя.

Прогнозируется, что во вторник с севера в Латвию придет холодный воздух. Возможно усиление мороза, но с той же вероятностью возможен и циклон с метелью и дождем.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предполагает, что в середине следующей недели в Латвии может вновь образоваться снежный покров.