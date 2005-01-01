«Согласие» попросило президента не переводить школы на латышский язык

Депутаты парламентской фракции «Согласия» обратились к президенту Латвии Раймонду Вейонису с просьбой не провозглашать принятые поправки о постепенном переходе к обучению на латышском языке на этапе средней школы.

По мнению депутатов, данные поправки не достигают декларированной цели и противоречат не только Конституции Латвии, но и международным документам, например, рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, которую Латвия ратифицировала в 2005 году, сообщила агентству ЛЕТА представитель фракции Екатерина Ильинская.

Конвенция в числе прочего предусматривает, что лица, принадлежащие к нацменьшинствам, имеют право учреждать частные учебные заведения. Также меньшинства имеют право на изучение своего языка, а государство при наличии достаточного спроса и в рамках возможностей обеспечивает возможности изучения языка и получение образования на своем языке на той территории, на которой исторически или в большом количестве проживают меньшинства.

Принятый закон, предусматривающий через несколько лет полное запрещение русского языка в школах меньшинств, противоречит конвенции, считает «Согласие». Также это дискриминация по национальному признаку.

Признание и защита национальных меньшинств предусмотрены и в Конституции Латвии, напоминает партия.

Также оппозиция обращает внимание, что консультативный комитет Совета Европы в докладе 2008 года о выполнении рамочной конвенции в Латвии заявил, что обязательное употребление латышского языка в частных учреждениях образования недопустимо, так как является вмешательством в частную сферу.

«Фракция считает, что принятые поправки никак не связаны с реформой содержания образования, так как сам министр образования и науки Карлис Шадурскис публично заявил, что против других меньшинств у него возражений нет. Шадурскис прямо заявил, что с Россией договора о защите меньшинств нет и не будет, пока Россия не вернет Крым Украине. Это доказывает, что поправки к законам об образовании - примитивный политический ход», - заявила фракция.

Как сообщалось, Сейм принял вчера в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.