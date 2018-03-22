Лембергс в своем стиле ответил на критику за фото с тюленем

В ходе своей еженедельной пресс-конференции председатель Вентспилсской думы Айвар Лембергс ответил на вопросы жителей, в том числе и высказался на тему прозвучавших общественных обвинений за фотографию с тюленем, отдыхавшим на вентспилсском пляже.

Kāda jēga drukāt plakātus, lai netuvojas roņu mazuļiem, ja pat Lembergs to nesaprot? pic.twitter.com/DB3HBGoI28— Sarmīte Kolāte (@Sarmite_Kolate) March 22, 2018

«Я - рыбак, я не чужой у моря и довольно много их видел», - начал мэр Вентспилса о ситуации вокруг фото с тюленем.

Градоначальник рассказал, что с женой ездил на море, и проходил мимо стадиона пляжного волейбола. По его словам, там никаких надписей не было. «Оказывается, где-то в других местах была надпись, что нельзя приближаться ближе, чем на 50 метров», - продолжил Лембергс.

«На пляже было видно скопление людей, человек 15-20, не толпа, стало понятно, что там на кого-то смотрят. Мы подошли и только с расстояния 2-3 метра стало видно, что там белый тюлень на белом фоне - так что его и не увидеть издалека. Люди фотографировали, вели себя корректно», - рассказал мэр Венспилса.

«Тюленям все это было пофиг, они лежали там на вечернем солнышке, грелись, и чувствовали себя великолепно, и на людей не обращали ни малейшего внимания.

Я думаю, что это явное преувеличение. Конечно, не надо напирать, не надо трогать, кормить - это все правильно. Меня тоже вот отчитали. Вообще нет никаких правил в этом деле. Это просто такая рекомендация. Тюлень - он флегма», - считает Лембергс.

«Тюлень у моря себя чувствует хозяином, ты его не испугаешь. Он смотрит на человека свысока.

Но если я кого-то обидел этим, я извиняюсь, конечно.

Но я думаю, что особенно рижане и люди, которые далеки от природы, они все это преувеличивают», - подвел итог вентспилсский градоначальник.

Полное интервью (с 11:54)