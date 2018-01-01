В Риге в этом году отремонтируют ул. Краста и два моста

В Риге в этом году планируется ремонт улицы Краста, Деглавского и Брасского мостов, сообщил на конференции «Недвижимость и строительство в Балтии 2018» директор департамента сообщения Рижской думы Эмил Якринс.

Также в этом году планируется ремонт ул. Бривибас от ул. Бруниниеку до Вэфовского моста, ремонт ул. Меркеля и Калпака.

Чиновник рассказал, что в ближайшие годы планируются и другие крупные инвестиционные проекты, в том числе реконструкция комплекса Островного моста. Планируется построить эстакады на Закюсалу и Луцавсалу, развивать Луцавсалу как рекреативную территорию.

Якринс рассказал, что в ближайшие годы Ригу ожидает также строительство участка Восточной магистрали ул. Иерикю-Виеталвас, проектирование которого находится в финальной стадии.

Еще один проект - строительство путепровода Восточной магистрали через железнодорожную ветку Рига-Скулте, который обойдется в сумму около 40 млн евро. Это позволить устранить пробки на Саркандаугавском путепроводе и благоустроить территорию вдоль ул. Твайка.

Наконец, планируется построить недостающий участок ул. Яня Чаксте, который соединит Южный мост на левом берегу с Виенибас гатве. Это разгрузит центр города от транзитных потоков, сказал Якринс.

Конференция «Недвижимость и строительство в Балтии 2018» проходит уже в 21-ый раз.