Нужно ли больше выходных? Жители разошлись во мнениях

Почти половина, или 44% жителей Латвии считают, что официальных выходных в стране слишком мало, а 40% думают, что их достаточно, свидетельствует опрос компании «Kantar TNS».

3% латвийцев думают, что официальных выходных в Латвии слишком много, а 13% не имеют мнения по этому вопросу.

Больше всего тех, кто считает, что выходных в стране достаточно, среди самозанятых лиц. Так же думают и люди с доходами более 1000 евро в месяц. Видимо, это связано с тем, что работа таких людей часто не связана с официальным графиком рабочих и выходных дней.

Опрос проводился с 13 по 15 марта, в нем участвовали 850 жителей Латвии в возрасте от 18 до 60 лет.

В Латвии сейчас 17 официальных праздничных выходных, в Литве 13, в Эстонии 12.