Видео: в Ригу с вентспилского пляжа доставлен раненый тюлененок

В Рижский зоопарк с пляжа Вентспилса доставлен тюлененок, на шее которого обнаружена большая и зарубцевавшаяся рана, сообщает агентство ЛЕТА.

Раненый тюлень упитан, но на шее рана. Специалисты зоопарка сделали выводы, что она не выглядит как укус собаки - повреждение тюлененок мог получить от льдины или моторизированного водного транспортного средства.

Зоопарк напоминает, что при встрече с тюленями на пляже нужно держаться от них на расстоянии и не надо тащить их в воду, а собак стоит вести на поводке.