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Видео: в Ригу с вентспилского пляжа доставлен раненый тюлененок

Русский TVNET
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Фото: Скриншот видео

В Рижский зоопарк с пляжа Вентспилса доставлен тюлененок, на шее которого обнаружена большая и зарубцевавшаяся рана, сообщает агентство ЛЕТА.

Раненый тюлень упитан, но на шее рана. Специалисты зоопарка сделали выводы, что она не выглядит как укус собаки - повреждение тюлененок мог получить от льдины или моторизированного водного транспортного средства.

Зоопарк напоминает, что при встрече с тюленями на пляже нужно держаться от них на расстоянии и не надо тащить их в воду, а собак стоит вести на поводке.

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