Ресторан Naples на Андрейсале годами работает без разрешения госслужб

Уже годами на Андрейсале работает ресторан Naples, владельцами которого является ООО Club First, но, как оказалось, у ресторана до сих пор нет разрешения (номера) Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС), а также здание, в котором расположен ресторан, не сдано в эксплуатацию. Предприятие уже несколько раз было оштрафовано, сообщает pietiek.com.

О нарушениях в работе ресторана порталу сообщили читатели, отметив, что уже несколько раз обращались и в Стройуправу, и в ПВС, но пока безрезультатно. Ресторан по-прежнему открыт.

Как выяснил портал pietiek.com, этот ресторан - настоящая головная боль ПВС. Сотрудники контрольной службы уже несколько раз его посещали и штрафовали, но единственной реакцией предприятия было обжалование решения ПВС в суде, который решение оставил в силе.

По словам пресс-службы ПВС, ресторан был оштрафован на максимальную сумму за ведение нерегистрированной предпринимательской деятельности в размере 700 евро. В первый раз решение было оспорено в суде, второй раз штраф наложен в этом году.

Главная причина, почему ПВС не может дать разрешение ресторану - факт, что здание Naples не сдано в эксплуатацию.

Рижская стройуправа принформировала, что Naples не сдан в эксплуатацию, потому что построен без согласованного в управе проекта.

Представитель ресторана Иво Василевскис в телефонном разговоре с pietiek.com отметил, что сейчас находится не в Латвии и пригласил встретиться на следующей неделе по возвращению с отдыха.