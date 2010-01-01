Латвийскую ассоциацию журналистов возглавит Ивонна Плауде

Председателем правления Латвийской ассоциации журналистов (ЛАЖ) сегодня на ее общем собрании была избрана главный редактор газеты «Неаткаригас такума зиняс» Ивонна Плауде.

В правление ЛАЖ избраны также редактор портала «Delfi» Филипп Ластовскис, исполнительный директор Балтийского медиацентра Гунта Слога, главный редактор национального информационного агентства ЛETA Петерис Зирнис, журналистка телеканала TV3 Монта Яковела, редактор Латвийского телевидения Викия Валдмане-Розенберга и главный редактор газеты «Зиемельлатвия» Ингуна Йохансоне.

Ревизором ЛАЖ повторно назначена журналистка Латвийского радио Мадара Фридрихсоне.

ЛАЖ была учреждена 24 ноября 2010 года с целью защищать свободу слова и прессы, улучшать среду профессиональной деятельности журналистов, способствовать дискуссии о профессиональных и этических проблемах, защищать права журналистов, совершенствовать законодательство в сфере СМИ, способствовать профобучению и образованию журналистов.