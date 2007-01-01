Туберкулез в Латвии: заболеваемость снижается, однако новых пациентов все еще много

Заболеваемость туберкулезом в Латвии снижается, однако новых пациентов все еще много, сказала агентству ЛETA главврач центра туберкулеза и легочных заболеваний Рижской Восточной клинической университетской больницы Андра Цируле.

В 2017 году в Латвии туберкулез был обнаружен у 483 пациентов - на 14% меньше, чем в 2016 году, когда было зарегистрировано 560 новых пациентов с туберкулезом. В 2015 году их число составило 621, в 2014 году - 637, в 2013 году - 776, а в 2007 году и раньше превышало 1000.

Количество новых обнаруживаемых случаев заболевания туберкулезом в Латвии с каждым годом сокращается, тем не менее, по уровню заболеваемости им Латвия занимает одно из ведущих мест в ЕС. Ежегодно от туберкулеза в Латвии умирает 60-80 человек.

На пути к цели полностью искоренить туберкулез в обществе до 2030 года Латвии предстоит еще много задач, отметила Цируле.