В летнем сезоне из аэропорта «Рига» можно будет отправиться в 100 пунктов назначения

В новом летнем сезоне международный аэропорт «Рига» предложит пассажирам возможность отправиться в 100 пунктов назначения, рейсы в которые обеспечат 19 авиакомпаний, сообщили агентству ЛETA представители аэропорта.

Расписание полетов летнего сезона вступит в силу 25 марта и пополнится рейсами в 12 новых пунктов назначения: Кутаиси (Грузия), Жирона (Испания), Гданьск (Польша), Пафос (Кипр), Лиссабон (Португалия), Бургас (Болгария), Малага (Испания), Калининград (Россия), Алма-Ата (Казахстан), Сочи (Россия), Сплит (Хорватия) и Бордо (Франция).

Как отметила председатель правления аэропорта «Рига» Илона Лице, стабильно растущее число пассажиров и объем грузоперевозок свидетельствуют о правильном направлении стратегии развития аэропорта.

В летний сезон работу в аэропорту «Рига» начнет еще одна новая авиакомпания - базирующаяся в Латвии исландская «Primera Air». С апреля она будет обеспечивать прямое регулярное авиасообщение с Малагой (Испания). А «Ukraine International Airlines» удвоит количество полетов из Риги в Киев - до 14 в неделю.

Международный аэропорта «Рига» - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии.