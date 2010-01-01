Фото: +5 кг за 10 дней и очередь из желающих «усыновить» пса. Как дела у «сигулдской собачки»?

Две недели назад мы расказывали о собаке из Сигулды, которая была доставлена в приют на Югле. Жестокость его хозяев просто поразила людей.

"Сейчас он весит 16 килограммов и не ел неделю. Вообще. Ничего. Возле собачьей будке не найдено даже экскрементов», - сообщили тогда приют «Labās mājas» на Югле.

Оказалось, что хозяева пса из Сигулды уехали еще осенью в Англию в поисках лучшей доли. О собаке они забыли и оставили ее на привязи. И это существо было поставлено перед выбором - выживет или нет. Он выжил. Возможно, кто-то его и подкармливал, но судя по состоянию собаки, это случалось очень редко.

И вот прошло две недели - как дела у «сигулдской собачки» - так окрестили животное работники?

«Черная полоса позади. Собака была доставлена практически в последний момент, так как измученный организм просто не выдержал бы. Если тогда он весил всего 16 кг, что явлется половиной от нормального веса для такой собаки, то 19 марта пес весил уже 21,2 кг. Сейчас мы кормим его 4 раза в день. Аппетит у изможденного пса был огромный, поэтому полноценное питание начали давать постепенно, как советует ветеринар. Сейчас он уже выходит погулять - это жизнерадостный пес, которому приблизительно 3 года. «Сигулдская собачка» полноценно возвращается в полноценную жизнь», сообщил на данный момент в приюте.

Как отмечают работники, интерес к собаке проявили много семей. Какое-то время пес еще побудет в приюте и скоро отправится в новый дом.

Впрочем, смотрите сами - фотографии песика говорят сами за себя:

FOTO: Facebook