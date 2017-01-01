В ближайшие годы цены на квартиры в серийных домах в Риге будут расти на 5-6% в год. Такой прогноз в пятницу на конференции "Как будет развиваться рынок недвижимости в Латвии высказал член правления компании-девелопера "Arco Real Estate" Марис Лаукалейс.

По прогнозам «Arco Real Estate», в 2018 году цены на эти квартиры вырастут на 6%, в 2019 году - тоже на 6%, а в 2020 году - на 5%.

При положительном сценарии цены на квартиры в серийных домах в этом и следующем году вырастут на 10%, в 2020 году - на 7%, при отрицательном - соответственно на 5% и на 3%.

В 2017 году цены на квартиры в серийных домах в рижских микрорайонах повысились на 8,9% - в среднем до 767 евро за кв. м. Прирост был выше прогнозировавшегося «Arco Real Estate» в размере 6-7%.