Опыт в больнице: «Ужасное отношение, что происходит с нашей страной?»

"Сегодняшний день меня пленил. Недалеко от 1-й Рижской больницы коллеге стало плохо. С надеждой, что кто-то сможет помочь, отправились в приемное отделение. Пришли на регистрацию, я рассказал о ситуации и получил ответ: "У нас приема нет", - рассказал пользователь Facebook Эдийс Пипарс.

«На мой вопрос - что делать? - не ответили. Позвонил на указанный номер 113, рассказал, насколько плохо коллеге и где находимся. Полученный ответ меня «убил«: Мы в другую больницу не поедем. Вам нужно найти какой-нибудь дневной стационар и, если они вызовут нас, то приедем», - рассказал мужчина.

«Девушка немного могла пройти с сильной болью. Пошли с коллегой по всем длинным коридорам искать кого-то, кто может помочь. Пришли в дневной стационар, и там недовольным тоном: мы закрываемся, помочь не можем. На мой вопрос - что делать? - ответ от медсестры: выйдите с территории больницы и вызовите скорую, тогда за вами приедут».

«Вышли и поняли, что быстрее доехать на такси до приемного отделения в Страдиня».

«Попали на территорию Страдиня, искали приемное. Приемное отделение - это такое место, которое заметить нельзя. Сначала зашли в 32-й корпус по ступеням, не по рампе (так как думали, что она только для мед. транспорта. У лифта сидят два пенсионера (работника). Спрашиваем, где приемное. Ответ: нажмите ту кнопу и там будет приемное», - продолжает автор.

В приемном отделении сестричка повышенным тоном спросила: «Что произошло? Как вы сюда попали?»

«Но у нее уже не было интереса, насколько плохо выглядела коллега, так как боль отступила. Выставила нас вон из отделения и указала пальцем, куда идти. Еще нужно было взять номерок и ждать в очереди, пока нас примут».

«В целом, мораль истории - что происходит с нашей страной? Пока человек получит помощь - отправится к праотцам. Действительно ужасное отношение! Мы каждый являемся человеком, поэтому ждем хотя бы немного человеческого отношения», - заканчивает рассказ Эдийс.

Портал TVNET связался с Инспекций здоровья, чтобы получить ответы на несколько связанных с этим случаем вопросов. Мы хотели выяснить, действительно ли больница может отказать в помощи людям, которым стало плохо? Корректно ли действовала 1 Рижская больница в конкретной ситуации? Как нужно действовать людям, попавшим в подобную ситуацию?

Из инспекции мы получили следующее пояснение:

«Если у пациента появились сомнения в качестве оказанных медучреждением услуг, к примеру, не устраивают проведенные исследования, лечение, или же ему отказано в оказании услуг здравоохранения, изначально призываем сложившуюся ситуацию решать с руководством соответственного лечебного учреждения».

"Если решения найти не удалось, у пациента есть право обратиться с официальным заявлением в Инспекцию здоровья, чтобы было возможно рассмотреть конкретный случай и провести проверку.

В лечебном учреждении должен быть порядок оказания неотложной медицинской помощи, утвержденный руководством. Лечебное учреждение (за исключением лабораторий зубных техник и лабораторий клинических диагностик) должно обеспечить необходимые для оказания медпомощи медикаменты и медицинские устройства.