Для поддержки реэмиграции латвийцев обеспечат специалистов

Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) начало пилотный проект поддержки реэмиграции латвийцев, образовав сеть из пяти региональных координаторов, задачей которых будет способствовать возвращению уехавших за границу в Латвию, сообщила агентству ЛETA представитель МОСРР Санта Валюма.

Значительное сокращение числа жителей наблюдается почти во всех самоуправлениях Латвии, поэтому важная роль в содействии реэмиграции принадлежит именно самоуправлениям, пояснила она.

Главной задачей региональных координаторов будет выяснение нужд потенциальных реэмигрантов и подготовка для них соответствующих предложений работы и проживания в Латвии.

«Это не просто опрос о потребностях реэмигрантов, координаторы должны будут поддерживать регулярные контакты с потенциальными реэмигрантами и налаживать личный подход»,

- отметила Валюма.

Через координаторов потенциальные реэмигранты смогут получить информацию об услугах самоуправлений, особенно для семей с детьми, например, о возможностях посещения детсадов и школ, о жилом фонде самоуправления, возможностях трудоустройства и предпринимательской деятельности.

Уже отобраны региональные координаторы реэмиграции в пяти регионах планирования: Курземе, Земгале, Риге, Видземе и Латгале.