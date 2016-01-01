Римшевич сдал KNAB образец голоса

Подозреваемый во взяточничестве президент Банка Латвии Илмар Римшевич в марте посетил Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB), чтобы сдать образец голоса, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

Образец голоса Римшевича необходим, чтобы, вероятнее всего, на экспертизе звуковых записей его можно было сравнить с аудиозаписями, имеющимися в распоряжении KNAB. Ранее в СМИ уже прозвучала информация, что правозащитные учреждения прослушивали разговоры Римшевича, к примеру, портал pietiek.com сообщал, что телефонные разговоры Римшевича прослушивались на протяжении примерно двух лет.

Адвокат Римшевича Саулведис Варпиньш агентству ЛЕТА сказал, что комментировать происходящее в рамках следствия не может.

Экспертизы звуковых записей в Латвии проводит Управление криминалистики Госполиции. Как известно агентству ЛЕТА, в коррупционных делах относительно часто проводят экспертизы звукозаписей. Это необходимо, если во время следствия прослушивались разговоры вовлеченных лиц.

В 2016 году отдел инфотехнических экспертиз Управления криминалистики провел 425 экспертиз, в том числе и экспертиз звукозаписей.

На этой неделе глава KNAB Екаб Страуме телеканалу LNT не смог назвать время, которое потребуется, чтобы собрать доказательства и передать дело должностного лица Банка Латвии для начала уголовного преследования, однако добавил, что на это уйдут не годы, а месяцы.

Напомним, Римшевич подозревается по расследуемому KNAB уголовному процессу о требовании и принятии взятки в размере по меньшей мере 100 тыс. евро.

В отношении него избраны две меры пресечения: залог в размере 100 тыс. евро и запрет выполнять служебные обязанности, приближаться к определенным лицам и выезжать из страны.