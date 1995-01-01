Начат сбор подписей за восстановление Латвийского театра оперетты

Автор инициативы Агния Озолиня-Козловска напоминает, что Рижский музыкальный театр или Театр оперетты был закрыт в 1995 году, и с тех пор Рига - единственная европейская столица, где нет своего театра оперетты.

Она считает нелогичным, что государство вкладывает средства в образование солистов-вокалистов, которые затем уезжают из Латвии или меняют профессию, потому что здесь они не нужны.

У театра оперетты сейчас очень сильный художественный потенциал, который полноценно не используется. К тому же Латвийский фонд оперетты создал содержательную основу для долгосрочной деятельности профессионального театра - коллектив из 120 с лишним солистов, хористов, танцовщиков, оркестрантов, технической, творческой, административной команды.

Однако для обеспечения долгосрочной деятельности театра необходима поддержка государства - структуры, базовое финансирование в размере по меньшей мере 200 тыс. евро в год из средств госбюджета, подчеркивает автор инициативы.