В воскресенье будет пасмурно, но тепло

В воскресенье в Латвии будет преимущественно облачно, местами возможны мелкие осадки, больше дождя и снега ожидается в северной части Видземе.

Ночью - слабый до умеренного юго-западный ветер, температура воздуха - от +2 до -3 градусов.

Днем западный, юго-западный ветер в порывах усилится до 8-13 м/сек, воздух прогреется до +2..+8 градусов.

В Риге ожидается преимущественно пасмурная погода без осадков. При умеренном юго-западном ветре температура воздуха ночью понизится до 0..+1 градуса, днем потеплеет до +7 градусов.