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В ближайшие недели начнется сезон активности клещей

LETA
Ērce uz rokas | Фото: Edijs Pālens / LETA

В ближайшие недели при устойчиво плюсовых температурах начнется сезон активности клещей, сообщила агентству ЛЕТА представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦКПЗ) Антра Бормане.

Уже сейчас в отдельных солнечных местах можно найти клещей, но пока что и на солнце достаточно холодно для того, чтобы насекомые могли проснуться.

По словам Бормане активность клещей весной выше, чем осенью, но весной люди меньше бывают в лесу, поэтому заболеваемость клещевым энцефалитом больше летом и осенью.

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