В ближайшие недели начнется сезон активности клещей

Уже сейчас в отдельных солнечных местах можно найти клещей, но пока что и на солнце достаточно холодно для того, чтобы насекомые могли проснуться.

По словам Бормане активность клещей весной выше, чем осенью, но весной люди меньше бывают в лесу, поэтому заболеваемость клещевым энцефалитом больше летом и осенью.