Re:Baltica: а ты знаешь, что Ушаков использует твои фото для рекламы своих соцсетей?

Анализируя несколько месяцев социальные сети рижского мэра Нила Ушакова, сотрудники Re:Baltica заметили, что мэру нравится использовать для рекламы своих интернет-страничек фотографии жителей города. Схема проста: Ушаков в своих социальных сетях - Facebook, Instagram и Twitter, перепубликовывает красивые виды Риги, добавив комментарии на латышском и русском языках, и отмечая оригинальный источник снимка. Чаще всего мэр не «линкует» автора, а это означает, что владелец не знает о том, что его фото теперь отображается в частном профиле Ушакова.

Было подсчитано, что в январе в Facebook профиле Ушакова были опубликованы примерно 30 фотографий жителей. Цель мэра ясна - красивый, бесплатный контент, что очень важно для сохранения существующего большого количества подписчиков и получения новых.

Re:Baltica убедилась, что Ушаков не спрашивает у авторов фото разрешения использовать их творчество. Многим из них задали вопрос: знали ли они, что мэр Риги использует их снимки для рекламы своих социальных сетей? Ответы были разнообразными, начиная от «не против» и заканчивая «Instagram полон паразитов, которые «взращивают» своих подписчиком за счет других людей. Но если от этих паразитов получим и мы, я не против», - пишет автор фотографии с именем профиля @ValdisSkudre.