Несколько сотен человек почтили память жертв коммунистического геноцида у памятника Свободы

Несколько сотен человек и высшие должностные лица Латвии почтили сегодня у памятника Свободы память жертв коммунистического террора.

В шествии от Музея оккупации к памятнику Свободы участвовали в основном люди старшего поколения, некоторые с детьми. В шествии участвовала спикер Сейма Инара Мурниеце с дочерью, несколько министров и депутаты Сейма.

У памятника Свободы участников шествия встретили президент Раймонд Вейонис, премьер-министр Марис Кучинскис, другие министры, иностранные послы, высшие военные чины.

Президент в своей речи отметил, что благодаря воспоминаниям прежних поколений мы можем найти в себе силы, чтобы и сегодня принимать решения в переломных ситуациях.

«Мы можем учиться, что означает принадлежность в Латвии. Всегда нести в сердце идею Латвии, на чужбине беречь свой язык и культуру, праздновать свои праздники, передавать следующим поколениям свои традиции. Поэтому давайте почтим свободу Латвии, вспоминая 42 322 наших близких, соотечественников, родителей, бабушек и дедушек, детей и соседей», - сказал Вейонис.

Президент после возложения цветов побеседовал со стариками, пришедшими на мероприятие.