«Visu Latvijai, B***!»: Малыгина высказалась о политической ситуации в стране

Актриса, предприниматель и, вероятно, миллионная наследница Валерия Малыгина - Элина Малыгина, в субботу (25 марта), на своей странице социальной сети Facebook опубликовала пост, в котором высказала свое мнение по поводу политической ситуации в стране.

В своем профиле «Facebook» Малыгина грубо выразилась о представителях власти и налоговой политики, главная цель которой, по ее мнению, обворовать жителей страны. Для «народных воров» Элина не пожалела красочных эпитетов, таких как «разъевшиеся морды и набитые животы, а, простите, еще прыщи на заду».