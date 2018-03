В Сети поделились впечатлениями после 17-часового беспосадочного рейса

О своих впечатлениях от полета в материале для портала AirlineRatings рассказала журналистка Натали Ричардс. «Как и все остальные, я начала свой 17-часовой марафон с того, что все мы делаем, когда попадаем в некое новое место, — нажимаем все кнопки», — пишет она.

Всеми доступными функциями пассажиры могли пользоваться с помощью сенсорного экрана. Ричардс отметила наличие в мультимедийном сервисе каталога голливудских блокбастеров, карты полета, подкастов и последнего альбома британского исполнителя Сэма Смита.

The view from the back on the historic Qantas Perth-London flight and our report on how it was. https://t.co/IZOugxZhA3 pic.twitter.com/27zo8m2wja— Stephen Creedy (@StephenCreedy) 25 марта 2018 г.