А весны все нет: в понедельник ожидаются дожди и снег

В понедельник в некоторых районах Латвии, в основном в восточной части, ожидаются небольшие дожди и снег, прогнозируют синоптики.

Будет облачно с прояснениями, в середине дня с севера придет холодный атмосферный фронт, и западный, юго-западный ветер сменится северным.

Температура воздуха ночью составит 0..+3 градуса, днем от нуля градусов на севере страны до +8 на юге Земгале. Вечером на большую часть территории вернется мороз, дороги местами обледенеют.

В Риге без существенных осадков, температура ночью до +2, в первой половине дня до +7, а вечером придет похолодание.

Ожидается, что уже во вторник утром мороз в Видземе достигнет -10 градусов.