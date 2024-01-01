De facto: станет ли Путин российским «аятоллой»?

Согласно Конституции Российской Федерации, Владимир Путин не может занимать должность президента три срока подряд. В связи с этим за стенами Кремля разрабатывается план, как Путину остаться в роли лидера России после 2024 года, рассказывает корреспондент передачи De facto прямо из Москвы.

По окончанию президентского срока Путин имеет право занять какой-то другой пост, при этом существует возможность создания специальной должности конкретно под него, на которой Путин сможет править до конца своих дней, отмечает профессор Высшей школы экономики Николай Петров.

«Путин может стать кем-то наподобие аятоллы* — лидер с неоспоримой позицией», считает Петров.

Политтехнолог и консультант предвыборного штаба Ксении Собчак Станислав Белковский в разговоре с LTV сказал, что Путин не хочет отказываться от власти, поскольку переживает за свою безопасность и безопасность семьи.

Результаты исследований, которые проводили независимые социологи, указывают, что

жители России готовы смириться с вечным правлением Путина.

De facto отмечает, что важную роль сыграла аннексия Крыма.

*Аятолла - почётные звания шиитских богословов (муджтахидов), имеющих право самостоятельно выносить решения по вопросам исламского права на основе джафаритской правовой школы - примечание редакции