В понедельник Латвию пересечет холодный атмосферный фронт

В понедельник Латвию с севера пересечет холодный атмосферный фронт, который принесет арктические воздушные массы, сообщают синоптики.

Ожидается переменная облачность, во многих регионах пройдет кратковременный дождь и снег, больше осадков будет в Латгале. Западный ветер во второй половине дня постепенно сменится на северный, северо-восточный ветер.

Температура воздуха днем составит от нуля на севере страны до +8 градусов на юге, а к вечеру похолодает до минусовых температур. В Видземе во вторник утром мороз может достичь -10 градусов.

В Риге в понедельник не ожидается существенных осадков, воздух днем прогреется до +7 градусов, во второй половине дня станет холоднее.