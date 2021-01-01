МИД России: Школьная реформа еще больше осложнит двусторонние отношения

Принятые Сеймом поправки к закону об образовании, предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021/2022 учебному году, еще больше осложнят двусторонние отношений между Латвией и Россией, заявил российский МИД.

«Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону», - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«При этом массовые протесты, обращения русскоязычной общественности к президенту страны и в ведущие мировые правозащитные институты, предложения Латвийской ассоциации русских школ с русским языком обучения по внесению изменений в поправки к упомянутому закону не находят поддержки у действующих властей, а просто-напросто игнорируются», - указал МИД РФ.

Подобные шаги не имеют ничего общего с учетом интересов проживающих в стране нацменьшинств,

а, напротив, являются продолжением проводимой в течение последних 25 лет в Латвии дискриминационной политики, направленной на принудительную ассимиляцию русскоязычного населения, отмечается в комментарии.

«В очередной раз под предлогом «интеграции» и «укрепления позиции государственного языка» попраны законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики.

Принятые националистическим большинством латвийского Сейма поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов. Рассчитываем также, что подобные действия получат объективную оценку со стороны международных профильных структур», - заявил МИД России.