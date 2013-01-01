Латвийская Nokia: Целый год собираем, а в марте продаем луковую шелуху

Накануне пасхальных выходных в торговых сетях растет спрос на белые яйца, которые к нам завозят из Литвы. Цены на самый восстребованный продукт нам обещают на уровне прошлого года. Но, как обычно будут скидки.

Если в магазин хозяйки идут за яйцами к праздничному столу, то на рынок они едут с другой целью - купить луковую шелуху.

Да, многие предпочитают красить яйца по старинке - в луковой шелухе.

Если в 2013 году мешочек шелухи на Центральном рынке стоил 30 сантимов, в 2014 уже 1 евро или 70 сантимов. В нынешнем году натуральный продукт предлагают по 0,70 евро за шелуху от обычного лука и 1,50 евро спрашивают за красную шелуху.