Охранница в Maxima решила преподать урок иностранцу: «Учи латышский, осел!» (видео)

В соцсети стало доступно видео конфликта, который случился в супермаркете Maxima между неким англоязычным мужчиной и охранником (женщиной) магазина.

Из-за чего весь сыр бор разгорелся - непонятно. Мы предполагаем, что турист по незнанию решил рассчитаться в кассе, которая обслуживает покупателей с маленькими детьми.

Видно, как в эмоциональном споре едва не дошло до рукоприкладства. «Выделилась» и женщина-охранница, которая выразила свою точку зрения следующими словами: «Здесь Латвия! Говори по латышски! Читать умеешь? Учись читать, осел!».

Раздосадованный покупатель не стал продолжать конфликт и быстро ретировался.