Занимательная статистика: сколько мобильников у каждого латвийца и как часто мы покупаем новый?

Газета Neatkarīgā написала о занимательной статистике популярности мобильных телефонов и передачи данных с использованием сетей мобильных связей в Латвии.

Объем данных, которые пересылаются с использованием сетей мобильных связей, в Латвии в четыре раза больше, чем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в среднем.

У части жителей больше одного мобильного телефона, почти у каждого дома хранится старый использованный телефон.

И чем чаще меняются телефоны, тем больше становятся запасы неиспользуемых аппаратов. 83% жителей Латвии имеют дома по меньшей мере два мобильника, которые больше не используются.

На переработку старые телефоны сдают лишь 4% жителей, большинство же просто их хранят в надежде использовать когда-нибудь потом.

Мобильный телефон повседневно сопровождает 98% жителей Латвии, причем количество телефонов постоянно растет.

Проведенное ОЭСР исследование показало, что в Латвия по использованию мобильных данных значительно опережает другие страны, лишь немного отставая от Финляндии, а интерес к новейшим моделям телефонов в Латвии такой же большой, как в зажиточных странах.

Активная жизнь одного мобильника в Латвии не превышает двух лет,

76% опрошенных за два года поменяли хотя бы одну модель телефона на другую.