На Даугавпилсской окружной дороге ремонтируют мост, введены изменения в движении

С наступлением более благоприятных погодных условий в сети государственных автодорог возобновлены строительные работы, в том числе начато обновление моста через Даугаву на Даугавпилсской окружной дороге, сообщили в ГАО Latvijas Valsts ceļi (LVC).

На мосту будет полностью заменено покрытие проезжей части, очищены от ржавчины и покрашены четыре металлические конструкции строительных ферм, заменена гидроизоляция. Протяженность моста - 312,8 метра, площадь окраски составит 12 275 кв. метров.

Со времени постройки моста в 1967 году обновлялось только асфальтовое покрытие его проезжей части.

Движение транспорта по мосту во время строительных работ регулируется светофорами, скорость ограничена до 70, 50 и 30 км/час. Одновременно возводится временный объездной мост.

Строительные работы выполняет ООО Rīgas tilti, их договорная цена - 1,38 млн евро с учетом налога на добавленную стоимость.