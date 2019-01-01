Ринкевич: реформа образования - внутреннее дело Латвии, Россия не должна вмешиваться

Министерство иностранных дел (МИД) России не должно вмешиваться во внутренние дела другого государства, заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, комментируя заявление МИД России в связи с принятыми поправками о постепенном переходе образования на государственный язык.

Как сообщалось, МИД России заявил, что принятые Сеймом поправки к закону об образовании, предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021/2022 учебному году, еще больше осложнят двусторонние отношения между Латвией и Россией.

«Официальная Рига должна осознавать, что своими недружественными шагами продолжает осложнять двусторонние отношения, и вся ответственность за это полностью ложится на латвийскую сторону», - говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«В очередной раз под предлогом «интеграции» и «укрепления позиции государственного языка» попраны законные интересы и международно признанные права более чем трети населения этой прибалтийской республики. Принятые националистическим большинством латвийского Сейма поправки противоречат декларациям руководства этой страны о приверженности высоким демократическим стандартам и ценностям, а также целому ряду международно-правовых актов. Рассчитываем также, что подобные действия получат объективную оценку со стороны международных профильных структур», - заявил МИД России.

Как сообщалось, Сейм принял на прошлой неделе в окончательном чтении поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие с 2019/2020 учебного года в школах нацменьшинств начать постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы.