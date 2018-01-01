Школа с 6 лет все ближе: поправки к закону добрались до правительства

Комитет Кабинета министров сегодня решил передать на рассмотрение в правительстве подготовленные Министерством образования и науки (МОН) поправки к законам, предусматривающие в том числе начало школьного обучения с шестилетнего возраста.

Начать реформу планируется 1 сентября 2019 года. Как пояснил министр образования и науки Карлис Шадурскис, достигнут компромисс - шестилетки смогут начинать обучение в первом классе как в школе, так и в детсаду, то есть решено отказаться от предложения ввести переходный период.

Госсекретарь МОН Лига Леиня сообщила, что программы дошкольного обучения уже сейчас обеспечивают более 300 общеобразовательных учебных заведений.

Учреждение дошкольного образования для выполнения части программы основного образования (1-го класса) должно получить лицензию и через два года пройти аккредитацию.

Поправки устанавливают критерии, определяющие, в каких случаях дети должны начинать школьное обучение с шести лет.

На этапе дошкольного образования предусмотрена обязательная годовая подготовка (0-й класс) к получению основного образования - в год, когда ребенку исполняется пять лет.

Освоение основного образования в 1-м классе ребенок будет начинать 1 сентября того календарного года, когда ему исполняется шесть лет. Родители ребенка, чей возраст меняется после 1 сентября (с 1 сентября по 31 декабря), смогут по желанию отложить начало основного образования ребенка до 1 сентября следующего года. В обоснованных случаях (заключение семейного врача, психолога) ребенок сможет обучаться по подготовительной программе (в 0-м классе) еще один год, то есть с шести до семи лет и начать основное образование в 1-м классе 1 сентября календарного года, когда ему исполняется семь лет.

Таким образом часть программы дошкольного образования, обязательная для подготовки к получению основного образования, сокращается на один год (сейчас она продолжается два года). Программа основного образования, как и сейчас, осваивается девять лет.

После уроков учащимся 1-го класса, как и сейчас, будет обеспечена возможность организованно проводить свободное время.

Дети, начавшие двухлетнюю обязательную подготовку к освоению основного образования в 2017/2018 учебном году, продолжат ее также в 2018/2019 учебном году. На втором году подготовки им будет предложена переходная программа, чтобы до 4-го класса выравнять различия между первыми классами 2019/2020 учебного года.

1 сентября 2019 года пяти- и шестилетние и шести- и семилетние дети, которые 1 сентября 2018 года начали или продолжили обязательное дошкольное образование, начнут учиться в 1-м классе по новому учебному содержанию.

Во всех классах и на всех ступенях образования новое учебное содержание будет введено в 2021/2022 учебном году.

Правительство планирует рассмотреть поправки 3 апреля.