Дело Скрипаля: посольство РФ в Латвии и МИД Латвии созывают две пресс-конференции

Сегодня сразу после 16 часов состоится пресс-конференция главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича по поводу событий в Солсбери.

В свою очередь, в посольстве России в Латвии в это время пройдет пресс-конференция посла России в Латвии Е.В. Лукьянова, посвященная разъяснению ситуации «в деле Скрипалей» с точки зрения России.

Напомним, что сегодня, 26 марта послы России в Латвии, Литве и Эстонии Евгений Лукьянов, Александр Удальцов и Александр Петров были вызваны в министерства иностранных дел этих стран.

Российский посол также был вызван в МИД Польши. В Варшаве и Таллине объявили, что послам будет объявлено об ответных мерах на попытку отравления россиян Сергея и Юлии Скрипалей в Великобритании.

23 марта Европейский союз объявил об отзыве для консультаций своего посла в России Маркуса Эдерера. Это произошло вслед за высылкой из Великобритании 23 российских дипломатов. Такие меры были предприняты Великобританией в ответ на покушение в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в причастности к которому Лондон подозревает Россию.

Как сообщал Bloomberg, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена добиться того, чтобы лидеры ЕС по примеру Лондона объявили о высылке российских дипломатов из своих стран. По данным The Guardian, такую возможность уже рассматривают Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Также к высылке российских дипломатов якобы готовятся США.

Источник ТАСС в Евросовете подтвердил, что ряд стран Евросоюза намерен последовать примеру Великобритании и планирует отозвать своих дипломатов из России или выслать российских дипломатических работников.

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