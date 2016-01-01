«Мертвый пенсионер - плохой пенсионер»: прошел митинг против возрастных ограничений на профилактику рака

В понедельник у здания Министерства здравоохранения собралось 12 пенсионерок, которые с плакатами в руках агитировали отменить возрастные ограничения на бесплатный государственный скрининг рака в Латвии.

Пенсионеры в окружении журналистов собрались у входа в здание. Участницы акции держали в руках плакаты с надписями «Жить, а не выживать», «Прошу скрининг рака и после 70», «Скрининг рака от 50 до 69 лет - это дискриминация», «Мертвый пенсионер - плохой пенсионер», «Хотим право на жизнь» и другими.

Как сообщила председатель правления общества «За справедливость и открытость» (Par taisnīgumu un atklātību) Астрида Бабане, сейчас действует госпрограмма, предусматривающая бесплатный скрининг (профилактическую проверку) рака для женщин в возрасте до 69 лет.

Бабане отметила, что и пенсионеры хотят жить полноценной жизнью, а на данный момент складывается впечатление, что в стране политика работает под лозунгом «хороший пенсионер - мертвый пенсионер».

По ее словам, ознакомившись со статистическими данными, нельзя утверждать, что рак груди в основном диагностируют у женщин до 69 лет.

Согласно последней общественно доступной статистике, в 2016 году в возрасте старше 70 лет на учет встали более 600 пациенток, а в возрасте от 50 до 69 лет количество пациенток составило 750.

В Министерстве здравоохранения пояснили, что возрастная группа государственного скрининга определена, основываясь на рекомендации профессиональной ассоциации врачей и Европейской комиссии. И в других странах Европы профилактические проверки рака за государственный счет осуществляются в возрасте до 69 лет, отметил Минздрав Латвии.