Литва высылает трех российских дипломатов

Литва решила выслать трех российских дипломатов, чтобы продемонстрировать, таким образом, солидарность с Великобританией в реакции на отравление бывшего российского шпиона, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он отметил, что деятельность лиц, объявленных персонами нон грата, не согласуется с дипломатическим статусом. Такая формулировка означает, что Литва считает их сотрудниками российской разведки, работающими под дипломатическим прикрытием.

«Мы вручили ноту послу, о том, что три сотрудника посольства объявляются персонами нон грата в связи с деятельностью, которая не согласуется со статусом дипломата», - сказал BNS глава МИД.

Он отметил, что высылаемые лица должны будут покинуть Литву в течение недели.

Департамент госбезопасности Литвы утверждает, что сейчас лица, связанные с российской разведкой составляют треть дипломатического персонала России в Литве.

МИД Литвы также инициировал вовлечение десяти граждан России в «черный список» лиц, которым запрещен въезд в страну.