Рижане возлагают цветы у Посольства РФ в память о погибших в Кемерово

Детские игрушки, красные розы и гвоздики - рижане приходят к Посольству РФ в Латвии, чтобы почтить память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в российском Кемерово. На данный момент число жертв превышает 60.

FOTO: Edijs Pālens/LETA

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Ранее МИД Латвии выразил глубочайшие соболезнования родственникам и близким погибших в результате трагического пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в российском городе Кемерово.

FOTO: Edijs Pālens/LETA

Напомним, пожар в ТЦ в Кемерово начался на четвертом, последнем этаже торгового центра днем 25 марта. Площадь возгорания достигла 1,5 тысячи квадратных метров. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

Пожар начался в батутной комнате. По предварительным данным, кто-то из детей поджег поролон принесенной зажигалкой.

Генеральный директор ООО «Зимняя вишня Кемерово» находится на допросе в Следственном комитете, сообщил «Интерфаксу» информированный источник в силовых органах. По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректор компании - Надежда Судденок, она же является ее 100%-ным владельцем.