Что делать с овощным павильоном Агенскалнского рынка? Пока ответа нет

Департамент собственности Рижской думы и Государственная инспекция по охране памятников культуры все еще не договорились о том, что делать с овощным павильоном Агенскалнского рынка - частично демонтировать или полностью снести, сообщает rus.db.lv

Департамент уже на прошлой неделе начал демонтаж старых киосков и навесов на территории рынка, не занесенных в земельную книгу. В свое время эти киоски были построены субарендатором «Rīgas Centrāltirgus» SIA «Rovex», однако договор аренды прекращен из-за неудачного хозяйствования.

По данным технического обследования 2014 года овощной павильон рынка находится в аварийном состоянии и с тех пор не используется. В идеальном случае павильон следовало бы восстановить.