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Представитель «Аэрофлот» в Латвии может обжаловать решение о включении в черный список

LETA
Иллюстративное фото | Фото: RIA Novosti/Scanpix

Представитель российской авиакомпании «Аэрофлот» в Латвии Сергей Сокольников может обжаловать решение министра внутренних дел Латвии Рихарда Козловскиса о включении его в список нежелательных для Латвии лиц.

Закон об иммиграции Латвии предусматривает, что люди включаются в черный список на основании заключения компетентного правоохранительного учреждения. Козловскис, как и ранее в аналогичных случаях, не стал комментировать свое решение.

Он не ответил и на вопросы о том, на какое время включен в список конкретный иностранец и как долго находился он в поле зрения компетентных органов.

Решение министра выполнит Государственная пограничная охрана.

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