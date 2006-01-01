Ринкевич: Россия имеет право на ответ, но возможна и деэскалация ситуации

Россия имеет право отреагировать на решения о высылке своих представителей, но возможна и деэскалация ситуации, если Россия предоставит полную и исчерпывающую информацию, заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Как сообщалось, США и 14 стран ЕС, а также Канада и Украина объявили о высылке российских дипломатов в ответ на отравление нервно-паралитическим газом двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании, за которое предположительно ответственна Россия.

Ринкевич считает, что Россия следовало бы перестать провоцировать западные страны, ЕС и НАТО, вместо этого занявшись решением существующих проблем.

Министр напомнил, что химическое оружие, использованное против Скрипаля, нельзя изготовить на кухне, это промышленно созданное вещество, подчиненное международным конвенциям. «Было бы хорошо, если бы Россия как можно скорее поняла, что это не просто вопрос двусторонних отношений, но он рассматривается в более широком контексте НАТО и ЕС», - добавил министр.

Он напомнил, что «экзотические средства убийства используются не впервые», сославшись на убийство в 2006 году критика Кремля Александра Литвиненко.