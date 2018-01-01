Посол России: осень покажет, кто будет «клеить разбитые чашки» в отношениях между Латвией и РФ

Комментируя случай применения химического оружия в Солсбери, он сказал, что после этого давать прогнозы межгосударственных отношений достаточно сложно.

По словам посла, этот год очень важен для правящих Латвии «как в политической жизни, так и на политической кухне». «Что будет дальше? Я уверен, что все будет хорошо. Как говорят латыши, разлитую воду не соберешь, или, по-русски, разбитую чашку не склеишь», - сказал Лукьянов, напомнив, что дипломатические отношения между странами не разорваны, «жизнь продолжается, и взаимные интересы продолжат доминировать в отношениях между государствами».

«Придет день, когда нужно будет достать новые чашки, налить новую воду и беречь их как зеницу ока. Когда это произойдет, не знаю. Иногда мне кажется, что история может заставить тех, кто разбил чашки, самим их и клеить. Я думаю, в этом высшая справедливость. Кто бьет чашки сегодня, мы видим, а кто будет их клеить в следующем политическом периоде, не знаю», - сказал посол.