Прошедшей ночью мороз достиг отметки в -11 градусов

Утром во вторник в Латвии сохраняется сухая, ясная и холодная погода, сообщает агентство ЛЕТА.

По всей стране температура воздуха опустилась ниже -3 градусов, в том числе местами в Видземе мороз достиг отметки в 10 градусов. В 5 часов утра холоднее всего было в округе Рауны - там похолодало до -11 градусов.

Дует слабый северный ветер.

В Риге ясно, дует слабый северный ветер, а температура воздуха составляет -5..-6 градусов.

Максимальная температура воздуха в понедельник днем составляла от нуля градусов на севере страны до +8..+9 градусов в южных, юго-восточных районах страны.