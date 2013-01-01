На Пасху ожидаются дождь и снег

В ночь с 31 марта на 1 апреля территории Латвии достигнет обширный циклон с осадками в виде дождя и снега, свидетельствует прогноз «Global Forecast System».

Синоптики прогнозируют, что 1 апреля по всей Латвии будет идти сильный дождь и снег, возможна метель. В начале следующей недели циклон уйдет в Россию, и его сменят более холодные воздушные массы.

В Латгале в пасхальные выходные в основном ожидается дождь, а снег и метель прогнозируются в Курземе. Тем не менее, как отмечают синоптики, направление движения циклона еще может измениться, поэтому не исключено, что столь обильных осадков не будет.

В последние годы снег на Пасху в Латвии выпадает так же часто, как на Рождество. В 2013, 2015 и 2016 годах Рождество по всей Латвии прошло без снега, а в 2012, 2013, 2015 и 2017 годах на Пасху местами по стране лежал снег, при этом в Алуксне в 2013 году на Пасху выпало 53 см снега.