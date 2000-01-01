Безработный в Германии — это не то же самое, что безработный в Латвии

Если раньше за границей шанс встретить соотечественника был минимальным, то сейчас наших людей встречаешь повсюду. Одна из таких встреч состоялась у меня в Германии, куда я отправилась в отпуск. Как живется на чужбине латвийцам, чем зарабатывают на жизнь и мечтают ли вернуться домой в Латвию?

Немецкий январь оказался щедрым на солнце (воздух прогрелся до + 5 градусов) и краски. Голубое небо, как на картинке, сочные, зеленые растения и трава в парках, легко одетые люди в кроссовках и байках. Вот такая европейская зима. Но, не только за безоблачным небом едут наши эмигранты в Германию. Их привлекает экономическая стабильность и социальная защищенность.

Wir sprechen Russisch (Мы говорим на русском)

Такая надпись украшала витрины аптек, химчисток, мастерской одежды. Как мне потом объяснили, мой отель находился в русском районе, где живет много русскоговорящих. И в небольшой гостинице, где я остановились практически весь персонал разговаривал на великом и могучем.

Номера убирали женщины из Литвы, Латвии и России. Завтраки накрывала женщина из Казахстана. На ресепшене посетителей любезно обслуживала девушка с Украины.

Юстина, назовем ее так, до рождения дочери не собиралась никуда уезжать из родной Латвии.

270 евро, что она зарабатывала кассиром, работая 16 дней в месяц по 12 часов, в местном магазине, ей с мужем вполне хватало. Муж тоже звезд с неба не хватал, но зарабатывал немного больше жены.

После рождения ребенка Юстина поняла, что на эти копейки им не прожить. Очередь в садик двигалась очень медленно (семья уже уехала в Германию, когда им спустя два года с момента занятия очереди сообщили, что их малышку ждут в садике), цена на съемное жилье росла, а доходы семьи — нет.

«Я вышла на работу, чтобы написать заявление об увольнении, но мне щедро предложили прибавку — 30 евро, - вспоминает Юстина. -

Я от таких щедрот отказалась и начала паковать чемодан».

За лучшей жизнью Юстина, оставив дома мужа с дочкой, отравилась в Германию, где жила ее подруга. У нее Юстина остановилась на первое время. Подруга подсказала, куда идти искать работу и квартиру. С работой в Германии проблем нет в отличии от поисков жилья.

«На одну квартиру может быть по 10-17 желающих, - рассказывает латвийка. На смотрины нужно приходить с пачкой документов (копии) — трудовой договор, выписка с банковского счета, справка о том, что у вас нет долгов по кредитам, лизингам и т. д. Документы ваши забирают и обещают перезвонить».

С момента переезда в Германию прошло полтора года. Юстина убирает номера в отеле, где я остановилась и ни разу не пожалела о своем решении.

«Квартиру с помощью подруги я нашла, перевезла мужа и дочку. Дочке через две недели с момента переезда предложили на выбор место в трех садиках (с разными языками обучения), мы выбрали немецкий сад, - о своей жизни рассказывает Юстина. Пособие на дочку платят почти что 200 евро ежемесячно.

Муж без минимального знания языка не смог найти работу и он ходит на курсы немецкого, которые оплачивает государство.

Немецкий Юстина еще не успела выучить, но желание у нее есть.

Безработный в Германии — это не то же самое, что безработный в Латвии

С экс-рижанином Сергеем, назовем его так, мы встретились в центре Берлина. Сергей сразу же предложил угостить в своем любимом кафе, где по вечерам играет живая музыка, местная кухня и красивый интерьер.

Для меня такое предложение от безработного вызвало удивление. Да и я была готова заплатить за себя и знакомого.

Снимая деньги в банкомате (маленькие кафе предпочитают расчет наличными), знакомый заявил: «Безработный в Германии — это не то же самое, что безработный в Латвии».

Сергей не работает третий год — ходит на курсы немецкого, как на работу каждый день. Его цель — выучить язык очень хорошо

, чтобы не просто получить сертификат охранника, а иметь возможность открыть собственную охранную фирму.

«Мой доход в месяц чуть более 2000 тысяч, но это не значит, что всю сумму мне перечисляют на счет. 400 евро — детские пособия, по 350 евро мне платят на человека на житье-бытье (семья состоит из Сергея и двух сыновей, жена трагически скончалась), мне оплачивают жилье — 600 евро в месяц и курсы немецкого.

Особой роскоши себе не позволяем, но и на бедность не жалуемся, - замечает мужчина».

О возвращении в Латвию Сергей не думает.

В Германию он уехал четыре года назад. Сразу же нашел работу, с жильем пришлось помучиться, поиски затянулись.

«Перед отъездом я и жена работали, но нашего заработка хватало на одежду из секонд-хэнда и на самую дешевую еду, а иногда и такой еды дома не было. Дети были очень худые, о развлечениях не думали, выживали как могли.

Без слез на фотографии того времени смотреть не можем. Сейчас у нас совсем другая жизнь и менять ее не собираемся», - подводит итог знакомый.

После этой поездки, я отправилась в Бельгию и там повстречала латвийцев, но это уже другая история.

Каждый из них строит свою жизнь, но за пределами Латвии. Поездки и звонки домой все реже. Похоже, что все планы политиков по возвращению наших людей домой провалились.