Ледоход на Даугаве возле Даугавпилса может начаться во второй декаде апреля

Лед на Даугаве возле Даугавпилса может вскрыться в конце марта, а ледоход прогнозируется в период с 10 по 14 апреля, сообщили агентству ЛЕТА в Даугавпилсской городской думе.

Как рассказал специалист Даугавпилсской думы по гражданской обороне Владислав Рускулс, уровень воды в Даугаве составляет 1,6 метра и продолжает падать. Угрозы наводнения в настоящее время на реке нет.

Самые низкие места в Даугавпилсе река начинает затоплять, когда уровень воды превышает 7 метров.

Во время ледохода ледовые заторы и затопление берегов обычно происходит на участке Екабпилс-Плявиняс, ниже Ерсики, а также на участке Ликсна-Ницгале в Даугавпилсском крае.