По стопам «дома-корабля»: в Упесциемсе появился «гараж-баня»

Сначала гараж для лодок, потом — баня. Незаконная. Так менялся статус здания, которое уже возводится в Упесциемсе, на берегу одного из прудов, сообщает Русское вещание LTV7. Местные жители, чьи дома находятся рядом со стройкой — против. Они не хотят, чтобы ради нового здания их пруд частично зарыли. И беспокоятся — как бы и баня в будущем не переросла в жилой дом.

От дома Льва Лисагора в Упесциемсе вниз к пруду ведёт лестница. Этот водоём в советское время использовали для разведения рыбы. Потом, в 90-е, когда рядом появились дома, жители своими силами очистили берег. Теперь летом здесь можно купаться. Прошлой осенью на одном из прилегающих к пруду участков, его владелец решил начать строительство. Теперь буквально в метре от воды находится дом из бетонных блоков. По мнению местных жителей, это совсем не походит на лодочный гараж, который должен быть тут по документам.

«Наше внимание привлекло желание хозяина изменить зону этой земли. И засыпать пруд. В прошлом году это было опубликовано на сайте Гаркалнского края. Мы писали возражение и, это было отложено. Мы обращали уже внимание на то, что стройка не соответствует предназначению как домик для хранения лодок», - рассказывает Лев.

Теперь берег пруда должен увеличиться приблизительно на 6 метров. Разрешение на изменения уже дали в местной строй управе - 5 марта, а общественное обсуждение состоится лишь в начале апреля. В краевой думе Гаркалне объясняют — для изменения берега общественное обсуждение не требуется. Тут также уверяют, что частично засывав пруд, вред водоёму не будет нанесём.

«Как это может в общем повлиять на пруд? В общем, никак! У нас есть документ от SIA Meliorprojekts, что такого вида насыпь не влияет на пруд. Тем более площадь насыпи маленькая», - объясняет юрист краевой думы Гаркалне Маргарита Горшкова.

Увеличить береговую линию надо именно для постройки бани, хотя по документам в этом месте должен находится лодочный гараж. Поэтому сейчас постройка незаконна. Чтобы легализовать её, владельцу необходимо изменить документы. А самоуправлению — утвердить новый план местности, который жители намерены оспаривать.

По словам Горшковой, в думе будут смотреть, как будет продвигаться дело с изменением планировки местности. Если она вступит в силу, то тогда владелец сможет сделать изменения в документах и строить баню. Если же планировка не будет изменена, то может быть принято решение о сносе этого здания.

Даже если план местности будет изменён в пользу владельца земли, по закону вместо бани на этом месте не может быть построен жилой дом, уточнили в думе. Общественное обсуждение плана местности Гаркалнского края должно продлиться до 9 апреля. Тогда в думе Гаркалне пройдёт обсуждение его результатов.