Зеленка, шелуха, чай, листочки: Чем латвийцы красят пасхальные яйца

Большая часть опрошенных отделом маркетинга сети магазинов top! или 95,6% планируют отмечать Пасху и почти что все празднующие будут красить яйца. Большая часть отмечающих Пасху живет в Земгале, а в Латгале таких меньше всего.

Согласно опросам, самый популярный вид окраски пасхальных яиц (62%) - с помощью природных материалов, в том числе мха, веточек, чая, листочков, крупы, шелухи. Второй полюбившийся жителям вариант - специальными красками.

7% респондентов предпочитают символ праздника украшать наклейками, 3% берут в руки фломастеры и мелки.

Но, некоторые занимаются подготовкой к празднику особенно творчески.

В ход идет зеленка, воск (им красят яйца до варки). Для того, чтобы закрепить на яйце мох или листочки, используются нитки, женские колготки, резинки, марля, галстуки и другие материалы.

Народу все равно какие яйца красить - белые или коричневые. Выбор 22% опрошенных зависит от ассортимента в магазине, а 10% респондентов выбирают только белые яйца. В свою очередь только коричневые выбирают 5%. Кроме куриных некоторые выбирают перепелиные яйца.