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Анда Чакша возвращается в политику

LETA
Анда Чакша | Фото: Sintija Zandersone / LETA

На следующей неделе, после Пасхальных выходных министр зравоохранения Анда Чакша (СЗК) официально возвращается к исполнению своих обязанностей после рождения третьего ребенка, об этом сообщили в Минздраве.

Как сообщалось, Анда Чакша 22 декабря прошлого года ушла в декретный отпуск и планировала вернуться на работу спустя 2-3 месяца.

На время отсутствия министра здравоохранения Чакши ее обязанности формально выполнял премьер-министр Марис Кучинскис, а активную работу вели госсекретарь министерства Айварс Лапиньш и заместитель Дайна Муране-Умбрашко.

До Анды Чакши ни один министр в истории Латвии еще не уходил в декретный отпуск.

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