В Риге появится новый McDonald's

Сеть быстрого питания McDonald's планирует построить новый ресторан на ул. Юглас в Риге, недалеко от будущего магазина IKEA.

В Рижском городском строительном управлении подтвердили, что компании выдано разрешение на строительство. «Пока что выданное разрешение не предусматривает строительных работ, но позволяет продолжить проектирование», - сообщил представитель управления Эдгар Бутанс.

В McDonald's планы строительства ресторана на Югле пока не прокомментировали.

McDonald's начал деятельность в Латвии в 1994 году. Сегодня в его сеть в Латвии входят 12 ресторанов. В 2016 году оборот управляющей ресторанами компании SIA Premier Restaurants Latvia составил 31,841 млн евро, прибыль - 1,135 млн евро.